Nunta completa si luna de miere perfecta la Targul Ghidul Miresei

Intre 27 si 29 septembrie Targul Ghidul Miresei, organizat in Centrul Expozitional Romexpo, aniverseaza cea de a X-a editie.



In plus, doar la



Specialisti in organizarea nuntii vor oferi consiliere si sugestii conform tendintelor sezonului 2014 pentru decorul nuntii, alegerea salonului de nunta, accesoriile mirilor, pachete foto-video, verighete, invitatii, muzica pentru nunta, totul pentru un eveniment perfect.



Locatie: Pavilionul C6, Centrul Expozitional Romexpo



Pret bilet de intrare: 15 lei. Biletele se pot achizitiona la intrarea in Centrul Expozitional Romexpo.



Program:

Vineri, 27 Septembrie: 10:00 - 20:00

Sambata, 28 Septembrie: 10:00 - 20:00

Duminica, 29 Septembrie: 10:00 - 18:00



Vineri 27 septembrie ora 11:00, in deschiderea Targului Ghidul Miresei, Bianca si Victor Slav isi vor alege tortul de nunta dintre ofertele prezentate la targ. Una dintre rochiile de mireasa pe care la va purta Bianca la nunta, creatie proprie, va fi expusa in cadrul targului.





Mai multe informatii si detalii: www.TargulGhidulMiresei.ro si www.facebook.com/Ghidul.Miresei



Parteneri eveniment: Europa FM, Spard Team, RPG, Nunta TV



Parteneri media: 121.ro, Eva.ro, Karena, Kudika, Spuneda, Mayra, Stilfeminin, my Bucharestguide, Secretele Femeilor, Replica, TV CITY, Informatia Vranceana, In Oras, File de nunta, O nunta superba, Emulte.ro, DoYou.ro



