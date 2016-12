Make-up trends pentru sezonul rece Privirile ucigatoare, in cel mai bun si figurat sens al cuvantului, sunt la putere in acest sezon, in materie de make-up.



Pornind de la culoare si ajungand pana la schimbarea formei sprancenelor, totul in acest sezon graviteaza in jurul machiajului ochilor.



Tenul a la Alba ca Zapada revine in forta, condimentat cu foarte multa culoare. Pentru buze, avem extrem de multe optiuni. In cazul unui machiaj puternic al ochilor, un balsam hidratant este suficient, Dar atunci cand abordam un look natural al ochilor, alegerile pentru buze sunt variate: tonuri de rosu mat, puternic, dar si discretia impusa de nuantele de roz pal.



Un alt detaliu pe care il poti lua in seama in aceasta toamna este manichiura asortata machiajului. Aceasta grija la detalii va atrage toata admiratia, iar tu vei aparea ca o femeie sofisticata, eleganta si stilata.



Pentru ca vrem ca voi, cititoarele noastre, sa fiti la curent cu tot ceea ce este nou in materie de beauty,





Sprancenele la putere



Au apus vremurile de glorie ale sprancenelor subtiri, atat de dorite si de purtate in egala masura, pana nu demult.. Pentru acest sezon, insa, marii stilisti au preferat un look cat mai natural al ochilor. Sprancenele mai groase si accentuate sunt foarte feminine in acest sezon.



Daca natura insa te-a inzestrat cu niste sprancene mai subtiri, nu dispera. Ai nevoie doar de doua creioane pentru accentuarea sprancenelor - unul in nuanta naturala a parului tau si celalalt intr-un ton mai inchis. Prin alternarea si combinarea acestora vei obtine un look in trend, dar si natural.







Smoky Eyes



In contrast cu un make-up pastelat al obrajilor, efectul carbune aplicat in mahiajul ochilor este foarte trendy in aceasta toamna.



Nu iti recomandam insa acest look pe timp de zi, fiindca nu admiratia este cea pe care o vei atrage. Schimband momentul zilei, acest efect charcoal aplicat cu masura te poate aduce in centrul atentiei.













Stralucire pop



Daca efectul smoky este prea gotic pentru tine si esti adepta culorilor, un make-up in nuante tari, de inspiratie pop, va fi perfect.



Revenirea la anii de glorie ai muzicii pop se face remarcata in materie de make-up art. Tonuri de albastru turcoaz, magenta, galben si rosu neon - ai o multime de optiuni la dispozitie, tot ce iti mai trebuie este ocazia si curajul.











Imperiul culorii



Pe fondul unui ten de portelan, make-up artistii au simtit nevoia de a adauga cat mai multa culoare. Astfel, pleoapele au devenit o adevarat panza care isi asteapta culorile.



Paleta artistului este foarte complexa: tonurile de bronz si auriu sunt la mare cautare, pe o baza umeda aplicata in prealabil. Un make-up potrivit numai tinutelor si ocaziilor de seara.











Buze bordeaux



Asortat look-ului natural promovat si de grosimea sprancenelor pentru acest sezon, machiajul buzelor nu a fost deloc neglijat.

Rosul bordeaux este la mare cautare in aceasta toamna.



Rujul se aplica intotdeauna pe fondul unui balsam hranitor de buze, iar nuanta culorii este, prin excelenta mata.



Daca rosul bordeaux ti se pare un pic prea tare, poti opta si pentru tonuri ceva mai deschise, asa cum este culoarea cireselor.



La cealalta extrema avem look-ul femeii fatale, in tonuri de visiniu mat. Pentru acest tip de machiaj recomandam o coafura ponnytail si un ten impecabil.



Gloss si obraji de piersica



Daca gloss-ul este deja ca o a doua natura a ta, atunci iti recomandam sa acorzi in egala masura atentie si blush-ului de obraji. Nuantele calde, de piersica, sunt la mare cautare in aceasta toamna. Asadar, asorteaza gloss-ului tau preferat, un blush care sa te aduca cu gandul inapoi la vacanta.







Andreea - Ina Gartoi









Privirile ucigatoare, in cel mai bun si figurat sens al cuvantului, sunt la putere in acest sezon, in materie de make-up.Pornind de la culoare si ajungand pana la schimbarea formei sprancenelor, totul in acest sezon graviteaza in jurul machiajului ochilor.Tenul a la Alba ca Zapada revine in forta, condimentat cu foarte multa culoare. Pentru buze, avem extrem de multe optiuni. In cazul unui machiaj puternic al ochilor, un balsam hidratant este suficient, Dar atunci cand abordam un look natural al ochilor, alegerile pentru buze sunt variate: tonuri de rosu mat, puternic, dar si discretia impusa de nuantele de roz pal.Un alt detaliu pe care il poti lua in seama in aceasta toamna este manichiura asortata machiajului. Aceasta grija la detalii va atrage toata admiratia, iar tu vei aparea ca o femeie sofisticata, eleganta si stilata.Pentru ca vrem ca voi, cititoarele noastre, sa fiti la curent cu tot ceea ce este nou in materie de beauty, stilfeminin.ro vine in intampinarea voastra cu cateva propuneri si trenduri proaspete in materie de make-up.Au apus vremurile de glorie ale sprancenelor subtiri, atat de dorite si de purtate in egala masura, pana nu demult.. Pentru acest sezon, insa, marii stilisti au preferat un look cat mai natural al ochilor. Sprancenele mai groase si accentuate sunt foarte feminine in acest sezon.Daca natura insa te-a inzestrat cu niste sprancene mai subtiri, nu dispera. Ai nevoie doar de doua creioane pentru accentuarea sprancenelor - unul in nuanta naturala a parului tau si celalalt intr-un ton mai inchis. Prin alternarea si combinarea acestora vei obtine un look in trend, dar si natural.In contrast cu un make-up pastelat al obrajilor, efectul carbune aplicat in mahiajul ochilor este foarte trendy in aceasta toamna.Nu iti recomandam insa acest look pe timp de zi, fiindca nu admiratia este cea pe care o vei atrage. Schimband momentul zilei, acest efect charcoal aplicat cu masura te poate aduce in centrul atentiei.Daca efectul smoky este prea gotic pentru tine si esti adepta culorilor, un make-up in nuante tari, de inspiratie pop, va fi perfect.Revenirea la anii de glorie ai muzicii pop se face remarcata in materie de make-up art. Tonuri de albastru turcoaz, magenta, galben si rosu neon - ai o multime de optiuni la dispozitie, tot ce iti mai trebuie este ocazia si curajul.Pe fondul unui ten de portelan, make-up artistii au simtit nevoia de a adauga cat mai multa culoare. Astfel, pleoapele au devenit o adevarat panza care isi asteapta culorile.Paleta artistului este foarte complexa: tonurile de bronz si auriu sunt la mare cautare, pe o baza umeda aplicata in prealabil. Un make-up potrivit numai tinutelor si ocaziilor de seara.Asortat look-ului natural promovat si de grosimea sprancenelor pentru acest sezon, machiajul buzelor nu a fost deloc neglijat.Rosul bordeaux este la mare cautare in aceasta toamna.Rujul se aplica intotdeauna pe fondul unui balsam hranitor de buze, iar nuanta culorii este, prin excelenta mata.Daca rosul bordeaux ti se pare un pic prea tare, poti opta si pentru tonuri ceva mai deschise, asa cum este culoarea cireselor.La cealalta extrema avem look-ul femeii fatale, in tonuri de visiniu mat. Pentru acest tip de machiaj recomandam o coafura ponnytail si un ten impecabil.Daca gloss-ul este deja ca o a doua natura a ta, atunci iti recomandam sa acorzi in egala masura atentie si blush-ului de obraji. Nuantele calde, de piersica, sunt la mare cautare in aceasta toamna. Asadar, asorteaza gloss-ului tau preferat, un blush care sa te aduca cu gandul inapoi la vacanta.Andreea - Ina Gartoi Te-ar putea interesa: Manusi pentru sezonul rece A venit iarna si in acelasi timp frigul care ne obliga sa ne accesorizam in consecinta. Printre accesoriile de sezon regasim manusile . Acestea vor fi alese astfel incat sa se potriveasca stilului nostru vestimentar si, de ce nu, sa exprime o parte a personalitatii noastre. Asadar v-am pregatit un articol despre manusile din iarna 2009-2010 .

Jeansi pentru sezonul rece Jeansii sunt nelipsiti din garderoba oricarei femei. Ii purtam pe strada, in cluburi, la serviciu, fiind cea mai comoda si cea mai la indemana piesa vestimentara. Dar ca orice alt articol de imbracaminte, acestia trebuie sa se potriveasca mediului in care mergem, siluetei si nu in ultimul rand tendintelor. De aceea, am sa va arat cateva tipuri de jeansi care sunt la moda sezonul acesta.

Ghete, cizme si botine pentru sezonul rece In ultimul timp incaltamintea a devenit unul dintre accesoriile cele mai de efect intr-o tinuta, depasind uneori chiar importanta gentilor. Pentru a fi in pas cu moda trebuie neaparat sa ai cel putin o pereche de pantofi, ghete sau cizme care sa starneasca admiratia celor din jur.

Paltoane, jachete si geci pentru sezonul rece 2009-2010 Sezonul rece vine si o data cu el si necesitatea de a purta haine calduroase si confortabile. Fiecare femeie simte nevoia ca, indiferent de sezon, sa fie frumoasa si admirata, iar designerii tin cont de acest aspect si dau tonul tendintelor, propunandu-ne o multime de forme si culori, chiar si in ceea ce priveste jachetele, paltoanele, gecile de iarna si hainele de blana.

Georges Chakra si-a lansat colectia de rochii de seara pentru sezonul rece Designerul haute couture de origine libaneza Georges Chakra, care a creat vestimentatiile lui Meryl Streep In filmul "The Devil wears Prada", si-a lansat colectia de rochii de seara pentru toamna -iarna 2009-2010. Mesaje ( ) » < Precedent Urmator >