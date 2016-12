Cum sa ai buze frumoase Cine nu isi doreste buze senzuale, moi, delicate si perfect conturate? Aceasta toamna sta, in ceea ce priveste nuantele buzelor, sub semnul culorii si pasiunii. Astfel, pe scena se vor prezenta culori dintre cele mai senzuale si incitante, puternice si pline de feminitate. Make-up artistii anunta o toamna colorata si sexy, iar stilul "total make up" revine in forta, scotand astfel in evidenta intregul chip, fara a pune accent pe o singura parte a acestuia.





Un zambet frumos poate strica un look sau, dimpotriva, il poate evidentia intr-un mod pozitiv. O dantura impecabila, alaturi de buze pline, sunt elementele necesare pentru ca un chip sa atraga cele mai admirative priviri. In acest sezon, atat ochii cat si buzele vor trebui hidratate si ingrijite, nuantate in culori calde, de pamant.



In functie de alte detalii, cum ar fi culoarea vestimentatiei, momentul zilei sau culoarea parului si a pielii, nuantele de ruj ale acestei toamne vor varia intre rozurile pale, cele sidefate, dar si maro, insa si rosu, pentru cele care se vor provocatoare si irezistibile.



In plus, mai mult decat in oricare alt sezon, acesta este unul al nuantelor mate, asa ziselor "buze pudrate". Atentie insa, acestea nu sunt recomandate pentru tenurile prea inchise ori prea deschise, ci in special pentru un tip de piele mediu ca nuanta si par saten sau castaniu.





Sfaturile noastre pentru a avea buze de vedeta:



- inainte de a aplica rujul, pudreaza buzele cu un strat fin de pudra,

- aplica un ruj intr-o nuanta usor mai inchisa in zona exterioara a buzelor si unul mai deschis pe restul zonei,

- utilizeaza un servetel si sterge surplusul, apasand usor,

- daca vrei buze pline, incepe dinspre colturi inspre mijlocul gurii, pentru a putea trisa. Depaseste liniile naturale ale buzelor, fara insa a exagera,

- evita folosirea unor culori prea inchise daca iti doresti ca buzele tale sa capete volum,

- utilizeaza pentru buze un demachiant usor si curata-le in fiecare seara. Aplica o crema foarte grasa si las-o sa actioneze pe toata durata noptii,

- opteaza pentru nuantele de rosu pentru evenimente care au loc seara ori intr-un cadru mai putin luminos, dar ai grija sa folosesti un fond de ten mai inchis,

- daca esti blonda, nuantele cele mai potrivite sunt cele de roz sau roz- piersica.

- daca esti roscata, foloseste nuante de portocaliu, maro sau visiniu.

- pentru brunete, cele mai indicate culori sunt cele naturale sau cu reflexii. Cine nu isi doreste buze senzuale, moi, delicate si perfect conturate? Aceasta toamna sta, in ceea ce priveste nuantele buzelor, sub semnul culorii si pasiunii. Astfel, pe scena se vor prezenta culori dintre cele mai senzuale si incitante, puternice si pline de feminitate. Make-up artistii anunta o toamna colorata si sexy, iar stilul "total make up" revine in forta, scotand astfel in evidenta intregul chip, fara a pune accent pe o singura parte a acestuia.Un zambet frumos poate strica un look sau, dimpotriva, il poate evidentia intr-un mod pozitiv. O dantura impecabila, alaturi de buze pline, sunt elementele necesare pentru ca un chip sa atraga cele mai admirative priviri. In acest sezon, atat ochii cat si buzele vor trebui hidratate si ingrijite, nuantate in culori calde, de pamant.In functie de alte detalii, cum ar fi culoarea vestimentatiei, momentul zilei sau culoarea parului si a pielii, nuantele de ruj ale acestei toamne vor varia intre rozurile pale, cele sidefate, dar si maro, insa si rosu, pentru cele care se vor provocatoare si irezistibile.In plus, mai mult decat in oricare alt sezon, acesta este unul al nuantelor mate, asa ziselor "buze pudrate". Atentie insa, acestea nu sunt recomandate pentru tenurile prea inchise ori prea deschise, ci in special pentru un tip de piele mediu ca nuanta si par saten sau castaniu.Sfaturile noastre pentru a avea buze de vedeta:- inainte de a aplica rujul, pudreaza buzele cu un strat fin de pudra,- aplica un ruj intr-o nuanta usor mai inchisa in zona exterioara a buzelor si unul mai deschis pe restul zonei,- utilizeaza un servetel si sterge surplusul, apasand usor,- daca vrei buze pline, incepe dinspre colturi inspre mijlocul gurii, pentru a putea trisa. Depaseste liniile naturale ale buzelor, fara insa a exagera,- evita folosirea unor culori prea inchise daca iti doresti ca buzele tale sa capete volum,- utilizeaza pentru buze un demachiant usor si curata-le in fiecare seara. Aplica o crema foarte grasa si las-o sa actioneze pe toata durata noptii,- opteaza pentru nuantele de rosu pentru evenimente care au loc seara ori intr-un cadru mai putin luminos, dar ai grija sa folosesti un fond de ten mai inchis,- daca esti blonda, nuantele cele mai potrivite sunt cele de roz sau roz- piersica.- daca esti roscata, foloseste nuante de portocaliu, maro sau visiniu.- pentru brunete, cele mai indicate culori sunt cele naturale sau cu reflexii. Te-ar putea interesa: Trucuri pentru buze senzuale Felul in care iti ingrijesti buzele poate vorbi despre tine. Buzele tale pot sopti sau chema. Mai mult decat atat, ele pot zambi sau destinde atmosfera.

Buze rosii pentru blonde sexy Indiferent de sezon sau de an, buzele sexy au fost intotdeauna la moda. Senzualitatea si rafinamentul pe care un ruj rosu il ofera unui chip fac din acest accesoriu de make-up unul util pentru femeia aflata mereu in pas cu moda.

Traieste-ti vara cu zambetul pe buze, cu noul NIVEA Lip Care Fruity Shine Pink Guava! Vara aceasta se poarta bronzul natural si buzele frumoase in nuante fructate! Buzele noastre au nevoie de o ingrijire atenta, mai ales in timpul verii, fiind tot timpul „in miscare”: cu ele comunicam, sarutam, zambim, le folosim tot timpul, in peste 15.000 miscari pe zi.

Frumoase ca primavara! O simtim printre noi tot mai des, ii mirosim aromele de iarba proaspata si ii admiram sosirea pe raze de soare si pe aripioare firave de gazulite.Primavara ne bate la usa, atarnandu-ne in piept un strop de fericire, speranta si bucurie - un martisor cu un snur alb si rosu. Iar astfel intelegem ca a venit momentul sa iesim din amorteala iernii, sa ne lepadam cojoacele grele si gri si sa pornim la un nou drum.

Cum sa fim mereu frumoase Cand stresul de zi cu zi ti se citeste pe fata, mastile au grija de refacerea tenului tau. Cele cu vitamina E si minerale sunt ideale tenului mixt si gras, iar pentru tenul uscat, masca de ingrijire cu miere de albine face minuni. Daca folosesti o masca rehidratanta cu apa termala si alge calmante vei avea in final senzatia unei bai calmante, cu efect de prospetime si relaxare. Mesaje ( ) » < Precedent