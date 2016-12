Wellness Show 2013 – explozia de energie a anului!

Optimism si armonie la Body Mind Spirit Festival Vrei sa afli cum poti avea un suflet fericit intr-un corp sanatos? Vrei sa inveti ce schimbari trebuie sa faci in viata ta pentru a stabili echilibrul intre trup, minte si spirit?



Vrei sa descoperi tehnici noi pentru a fi mai relaxat? Vrei sa gasesti instrumente care te vor ajuta sa ai o noua abordare in relatii si cariera pentru a avea succes? Vrei sa afli cum poti avea un suflet fericit intr-un corp sanatos? Vrei sa inveti ce schimbari trebuie sa faci in viata ta pentru a stabili echilibrul intre trup, minte si spirit?Vrei sa descoperi tehnici noi pentru a fi mai relaxat? Vrei sa gasesti instrumente care te vor ajuta sa ai o noua abordare in relatii si cariera pentru a avea succes? Optimism si armonie la Body Mind Spirit Festival

Cu toamna in par Vrei o schimbare de look pentru un nou anotimp? Vrei sa primesti toamna cu bratele deschise si cu un chip schimbat? Incepe cu parul - o tunsoare potrivita, care sa iti puna in evidenta trasaturile si frumusetea este primul pas in imbunatatirea look-ului.



Vrei o schimbare de look pentru un nou anotimp? Vrei sa primesti toamna cu bratele deschise si cu un chip schimbat? Incepe cu parul - o tunsoare potrivita, care sa iti puna in evidenta trasaturile si frumusetea este primul pas in imbunatatirea look-ului. Cu toamna in par

Make-up trends pentru sezonul rece Privirile ucigatoare, in cel mai bun si figurat sens al cuvantului, sunt la putere in acest sezon, in materie de make-up.



Pornind de la culoare si ajungand pana la schimbarea formei sprancenelor, totul in acest sezon graviteaza in jurul machiajului ochilor.

Privirile ucigatoare, in cel mai bun si figurat sens al cuvantului, sunt la putere in acest sezon, in materie de make-up.Pornind de la culoare si ajungand pana la schimbarea formei sprancenelor, totul in acest sezon graviteaza in jurul machiajului ochilor. Make-up trends pentru sezonul rece

Nunta completa si luna de miere perfecta la Targul Ghidul Miresei Intre 27 si 29 septembrie Targul Ghidul Miresei, organizat in Centrul Expozitional Romexpo, aniverseaza cea de a X-a editie.



Intre 27 si 29 septembrie Targul Ghidul Miresei, organizat in Centrul Expozitional Romexpo, aniverseaza cea de a X-a editie.

Organizatorii au pregatit viitorilor miri un nou numar al revistei Ghidul Miresei si premii de peste 10.000 de euro: o nunta completa, o luna de miere, rochii de mireasa, accesorii, sedinte foto, muzica pentru nunta, bijuterii si accesorii. Nunta completa si luna de miere perfecta la Targul Ghidul Miresei

Umbrele...de toamna

Toamna se apropie si vremea capricioasa incepe sa puna stapanire pe tara noastra. In afara de jachete, pulovere si pantaloni trebuie neaparat sa-ti accesorizezi tinuta cu noile...umbrele, atat de necesare intr-o toamna ploioasa.

Toamna se apropie si vremea capricioasa incepe sa puna stapanire pe tara noastra. In afara de jachete, pulovere si pantaloni trebuie neaparat sa-ti accesorizezi tinuta cu noile...umbrele, atat de necesare intr-o toamna ploioasa. Umbrele...de toamna

Cum sa ai buze frumoase Cine nu isi doreste buze senzuale, moi, delicate si perfect conturate? Aceasta toamna sta, in ceea ce priveste nuantele buzelor, sub semnul culorii si pasiunii. Astfel, pe scena se vor prezenta culori dintre cele mai senzuale si incitante, puternice si pline de feminitate. Make-up artistii anunta o toamna colorata si sexy, iar stilul "total make up" revine in forta, scotand astfel in evidenta intregul chip, fara a pune accent pe o singura parte a acestuia.





Cine nu isi doreste buze senzuale, moi, delicate si perfect conturate? Aceasta toamna sta, in ceea ce priveste nuantele buzelor, sub semnul culorii si pasiunii. Astfel, pe scena se vor prezenta culori dintre cele mai senzuale si incitante, puternice si pline de feminitate. Make-up artistii anunta o toamna colorata si sexy, iar stilul "total make up" revine in forta, scotand astfel in evidenta intregul chip, fara a pune accent pe o singura parte a acestuia. Cum sa ai buze frumoase

Confortabila, chic si versatila: vesta pentru iarna confortabila este una dintre elementele esentiale ale garderobei de iarna.



Cand o porti peste o rochie draguta cu imprimeuri, o pereche de blugi sau un pulovar, aceasta adauga un element textural cool oricarei tinute fara a o ingreuna.



Vesta confortabila este una dintre elementele esentiale ale garderobei de iarna.Cand o porti peste o rochie draguta cu imprimeuri, o pereche de blugi sau un pulovar, aceasta adauga un element textural cool oricarei tinute fara a o ingreuna. Confortabila, chic si versatila: vesta pentru iarna