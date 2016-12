De vorba cu designerul Loredana Novotni Loredana Novotni este unul din tinerii designeri romani, care se remarca pe podiumurile internationale, prin stil si originalitate. Iata mai jos cateva din aspectele care au ghidat-o pe tanara artista, de-a lungul timpului.



1. Ce te-a determinat sa intri in lumea modei ca si designer? Ce anume te-a atras?

La sfarsitul liceului am decis ca drumul meu va fi Moda. Am o minte creativa, am avut dintotdeauna o inclinatie spre arta si creatie. Ideile mele prind viata, le pot atinge, le pot purta. E un job care a devenit treptat un stil de viata. Nu ma vad facand altceva.



2. Cand ti-ai dat seama ca ai aceasta vocatie?

De la o varsta frageda am avut o inclinatie spre arta, am fost pasionata de desen si pictura; in copilarie majoritatea timpului liber mi-l petreceam desenand, citind si tricotand; treptat am ajuns de la desenat printese la cusut costume Sailor Moon pentru papusile mele. Dupa absolvirea facultatii am debutat in moda cu colectia ´Sailor Lolita´ pentru care, intamplator sau nu, m-am inspirat fix din uniforma de marinar si din costumul Sailor Moon. (Photography and concept- Roxana Enache, Model -Peneaca Alice Alexandra (Mandarina Models), Make up- Natalia Kiselev, Hair - Elena Ionita)





3. Exista un tipar al femeii pentru care iti place sa creezi?

Sunt constienta ca femeia care va dori sa-mi poarte creatiile trebuie sa aiba o doza de curaj si nebunie; tind sa creez pentru o femeie care isi doreste lucruri unice, exclusiviste si originale dar nu am o tipologie anume, creez deopotriva pentru femei puternice sau fragile. (Photography and concept- Roxana Enache, Model -Peneaca Alice Alexandra (Mandarina Models), Make up- Natalia Kiselev, Hair - Elena Ionita)





4. Daca ai putea alege 5 vedete pe care sa le imbraci, care ar fi acelea?

Keira Knightley, Madonna, Emma Watson, Loredana Groza, Dita Von Teese.



5. Ce poti reprosa vedetelor din Romania din punct de vedere al stilului?

Faptul ca la majoritatea inca nu se poate vorbi de stil, sau fac alegeri gresite in privinta vestimentatiei. Le-as sfatui sa colaboreze cu un designer sau cu un stilist bine ales. Tinutele trebuie sa fie spectaculoase , unice si adaptate siluetei lor. (Photography and concept- Roxana Enache, Model -Peneaca Alice Alexandra (Mandarina Models), Make up- Natalia Kiselev, Hair - Elena Ionita)





6. Ce ne poti spune despre tendintele actuale?

Pentru acest sezon, primavara-vara 2013 designerii si casele de moda vin cu propuneri diverse: mult alb-negru, mult rosu, auriu, imprimeuri grafice , florale, influente orientale, decoratiuni stralucitoare, voalne ; stilul retro este puternic evidentiat in majoritatea colectiilor.

Fara vreo intentie de a urma 100% tendintele, colectia mea de primavara-vara 2013, SacRED, inglobeaza o parte din marile trenduri ale acestui sezon. (Photography and concept- Roxana Enache, Model -Peneaca Alice Alexandra (Mandarina Models), Make up- Natalia Kiselev, Hair - Elena Ionita)





7. Cum ramane un designer la curent cu tendintele? Cine si cand le stabileste?

In spatele showurilor exista agentii specializate cu sute de oameni care se ocupa de „fashion forecasting“ – anticiparea unor trenduri inainte de a deveni moda. Dincolo de proprii specialiști in anticiparea trend-urilor, fiecare casa de moda lucreaza cu aceste agentii specializate pe depistarea urmatorului lucru important .

O influenta majora o au furnizorii de tesaturi, o vedeta populara, un videoclip bun sau un serial TV; toate aceste lucruri pot influenta la fel de bine imbracamintea care ajunge in strada.



8. Exista anumite caracteristici ale tinutelor create de un anumit designer care se pastreaza de la un sezon la altul?Poti recunoaste un designer dupa creatiile sale, indiferent de colectie/sezon?

Majoritatea marilor designeri si marile case de moda au o semnatura stilistica proprie care se poate observa de la un sezon la altul, anumite elemente reprezentative care se repeta desi colectiile pot avea teme diferite. De exemplu: Karl Lagerfield pentru Chanel, care din 1983 s-a ocupat de reinventarea permanenta a unuia dintre cele mai importante piese din colectiile Chanel: jacheta din tweed; Marc Jacobs pentru Louis Vuitton care a creat si a transformat monograma LV intr-un simbol al luxului, dorit de toata lumea; Missoni cu celebrele tricotajele cu model in zig-zag; Burberry care reinventeaza trenciul sezon dupa sezon. Alti designeri si case de moda: Dior, Vivienne Westwood, Alexander MqQueen, Thierry Mugler, Yohji Yamamoto, Givency etc. (Fotograf: Vlad Gherman, Models: Diana Ilea, Renata Bajko, Hair: Mihaela Goia, Make-up: Deea Balgaradean, Directie artistica: Gloria Csiszer)





9. Dar stilul unei "fashioniste"? Poate ramane acelasi indiferent de sezon si tendinte dar sa fie in acelasi timp de actualitate?

Trendurile pot fi niste capricii de moment care apar si se consuma la fel de repede. O ´´fashionista´´ nu urmeaza si nu preia un trend 100%. Da, o ´´fashionista´´ are deja un stil propriu, ea imprumuta si adapteaza elemente din noile trenduri la stilul ei deja bine definit, la caracteristicile sale si la silueta sa . Hainele pe care le alege ii completeze stilul de viata si o puna in valoare. (Fotograf: Vlad Gherman, Models: Diana Ilea, Renata Bajko, Hair: Mihaela Goia, Make-up: Deea Balgaradean, Directie artistica: Gloria Csiszer)





10. Cum definesti tu "stilul feminin"?

Stilul feminin inseamna atitudine naturala , gratie si o eleganta a formelor corpului. Stilul feminin nu se rezuma doar la haine, vesmintul e innobilat de femeia care il poarta.



Loredana Novotni - http://loredana-novotni-art.blogspot.co.at/



